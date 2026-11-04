В Кировском и Пролетарском районах Донецка энергетики завершили подключение всех ранее обесточенных трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин со ссылкой на филиал компании «Юго-Западная ЭСК» — «Донецкэнерго».

Ранее в двух районах аварийно отключились в общей сложности 95 трансформаторных подстанций. В Кировском без питания остались 65 объектов, в Пролетарском — ещё 30.

«В Кировском и Пролетарском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны», — передал Кулемзин информацию энергетиков.

Специалисты провели необходимые восстановительные работы и вернули питание оборудованию. При этом точное число жителей, у которых возобновилась подача электричества, в сообщении не уточняется.

О завершении восстановления электроснабжения во всём Донецке пока не объявлялось. Ранее перебои затронули сразу несколько районов города, где энергетики поэтапно подключали трансформаторные подстанции и потребителей.