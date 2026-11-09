В Демократической Республике Конго военный суд приговорил сразу 66 военнослужащих к смертной казни за трусость перед противником, неповиновение приказам и военный мятеж. Решение вынесли на фоне продолжающихся боёв правительственных сил с повстанцами на востоке страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Приговор огласили поздно вечером 6 ноября в городе Валикале, провинция Северное Киву. Перед судом предстали военнослужащие 3415-го пехотного полка конголезской армии, задержанные после происшествий в районе проведения боевых операций.

Судебный процесс продолжался 12 дней. Помимо 66 смертных приговоров, одному сержанту назначили десять лет лишения свободы с учётом смягчающих обстоятельств. Ещё четверых военнослужащих оправдали, в том числе капитана, руководившего разведкой полка.

Первые задержания прошли 20 октября в населённом пункте Нгора. Первоначально под следствием находились 54 военных, однако впоследствии число обвиняемых увеличилось. По данным местных СМИ, дело связано с нарушениями воинской дисциплины в районе Валикале.

Конголезское командование объяснило проведение процесса необходимостью укрепить дисциплину в армии на фоне тяжёлой обстановки в восточных провинциях. Там правительственные подразделения продолжают противостоять вооружённым формированиям, включая группировку «Движение 23 марта» (M23).

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