На востоке Демократической Республики Конго обнаружили тела более 40 мирных жителей, погибших в результате нападений боевиков группировки «Альянс демократических сил» (АДС). Об этом сообщает портал Actualité со ссылкой на местные и гуманитарные организации.

Тела погибших находили с 1 ноября в нескольких деревнях района Мамбаса в провинции Итури. По данным местных источников, жертвами экстремистов стали преимущественно земледельцы и жители поселений, на которых боевики нападали во время их работы в полях.

Останки обнаружены в деревнях Мадуаназе, Букока, Мабеко, Мабухо, Кванза, Казарохо и Ндума. При этом тела многих погибших до сих пор остаются на месте: из-за сохраняющейся угрозы нападений родственники и спасатели не могут добраться до населённых пунктов и организовать захоронение.

Местный правозащитник Зефани Каталико сообщил, что боевики продолжают действовать в районе, из-за чего доступ к деревням остаётся крайне опасным. Представители гражданского общества призвали вооружённые силы ДР Конго и службы безопасности срочно обеспечить защиту населения и создать условия для эвакуации тел погибших.

Координатор общественной организации в Мамбасе Джон Вулеверйо потребовал объявить общенациональный траур и организовать достойные похороны жертв. По его словам, власти не должны оставлять без внимания гибель десятков мирных жителей.

Группировка АДС была создана в Уганде в 1995 году, а позднее её боевики закрепились на востоке ДР Конго. Экстремисты регулярно совершают нападения на деревни, фермеров и гражданские объекты. В последние недели из-за возобновившихся атак жители ряда населённых пунктов Мамбаса были вынуждены покинуть свои дома.