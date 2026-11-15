В Дагестане автомобиль после столкновения с лошадью вылетел на встречную машину. В аварии погибла 68-летняя женщина, ещё три человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.







ДТП произошло вечером 14 ноября на трассе Кизляр — Терекли-Мектеб — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 59-летний водитель LADA Granta сначала сбил лошадь, а затем не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Jetta. Пассажирка LADA скончалась на месте. Водитель и двое других пассажиров — 14 и 45 лет — попали в больницу.

Ранее на трассе А-107 в Краснопахорском районе Новой Москвы один человек погиб в результате столкновения четырёх автомобилей. Дорожное происшествие случилось 14 ноября примерно в 17:00. Удар пришёлся на участок Московского малого кольца на 224-м километре автодороги. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.