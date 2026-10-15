В душе уже бабушка у подъезда: Психолог объяснил мышление ворчунов

Привычка постоянно ворчать и высказывать недовольство окружающим миром может указывать на повышенную тревожность, эмоциональное истощение и психологическую негибкость. Причём подобное поведение встречается не только у пожилых людей, но и у молодёжи. Об этом «Абзацу» рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, если человека раздражают соседи, цены, музыка и практически любые перемены, причина может скрываться в накопившемся внутреннем напряжении. Вместо поиска решений такие люди нередко предпочитают обвинять обстоятельства или окружающих, снимая с себя ответственность за происходящее.

Психолог также связал непрекращающиеся жалобы с эмоциональной незрелостью. Он считает, что с возрастом подобная модель поведения способна закрепляться, особенно если человек не пытается пересмотреть собственные привычки и научиться спокойнее реагировать на повседневные трудности.

При этом постоянное недовольство встречается и среди молодёжи. По мнению эксперта, оно может свидетельствовать о недостаточной устойчивости к стрессу и сложностях с адаптацией к меняющимся условиям. Вместо гибкого отношения к жизни человек постепенно перенимает привычку критиковать всё вокруг.

«Иногда человек просто в 27 лет уже внутренне сел у подъезда на лавочку и начал обсуждать, куда катится мир. Это удобно для него», — отметил Денисов-Мельников.

Впрочем, сама по себе склонность жаловаться не позволяет сделать вывод о наличии психологического расстройства, заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, как постоянное недовольство одного сотрудника может повлиять на настроение целого коллектива. Специалисты объясняли это эмоциональной синхронизацией, при которой люди невольно перенимают переживания окружающих. Особенно восприимчивыми к чужому негативу оказываются те, кто испытывает стресс, недосыпает или находится на грани выгорания.