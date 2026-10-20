В ДВФУ во Владивостоке загорелась лаборатория, студентов эвакуировали

В лабораторном корпусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке произошёл пожар. На шестом этаже здания загорелись электрощит и химическое оборудование, из-за чего помещения заволокло густым дымом. Всех студентов и сотрудников успели эвакуировать, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в кампусе ДВФУ на острове Русский поступило спасателям 20 октября в 14:35 по местному времени. Уже через шесть минут к университету прибыли первые пожарные расчёты.

К тому моменту на шестом этаже наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС обнаружили горящее электрооборудование и приступили к тушению.

Несмотря на потенциальную опасность распространения огня в лабораторном помещении, пожар удалось быстро ликвидировать. Общая площадь возгорания составила около трёх квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе университета, эвакуацию провели ещё до прибытия пожарных. Все находившиеся в корпусе студенты и работники покинули здание.

В ДВФУ также уточнили, что автоматические системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме. Благодаря оперативным действиям сотрудников и спасателей обошлось без погибших и пострадавших.

Обстоятельства происшествия теперь устанавливают дознаватели МЧС. Точная причина возгорания пока не названа.