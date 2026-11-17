Энергетическая инфраструктура получила повреждения сразу в двух районах Киевской области. Речь идёт о Белоцерковском и Бориспольском районах, где сейчас продолжаются работы по устранению последствий произошедшего. Об этом сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Белоцерковском и Бориспольском районах Киевской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ткаченко не уточнил, сколько именно энергообъектов пострадало и где они находятся. Информации о масштабах разрушений, возможных отключениях электричества и сроках восстановления пока нет. На местах ведётся ликвидация последствий.

Ранее Life.ru сообщал о неготовности 26 энергетических подстанций Киева и Киевской области к зиме. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко рассказал, что защитные сооружения для этих объектов до сих пор не введены в эксплуатацию. По его словам, незавершённые работы мешают возвращению трансформаторов после ремонта и могут привести к более продолжительным отключениям электричества зимой.