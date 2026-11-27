Жителей Динского и Славянского районов Краснодарского края предупредили о возможном появлении в небе аэростатов, с которых могут сбрасывать грузы на парашютах. Соответствующие сообщения распространили местные единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС).

В Динском районе предупреждение опубликовали 27 ноября. Жителей призвали быть внимательными и сообщать о подозрительных объектах в небе. Аналогичное оповещение в Славянском районе появилось накануне, 26 ноября. Там уточняли, что сбросы грузов с аэростатов могут осуществляться с использованием парашютов.

В случае обнаружения упавшего предмета жителям рекомендуют не приближаться к нему, не трогать и не пытаться перемещать находку. О подозрительном объекте необходимо сразу сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее Life.ru сообщал, что аэростаты рассматриваются как возможное средство доставки беспилотников, планирующих авиабомб и военных грузов в зоне СВО. В Центре беспилотных систем и технологий отмечали, что подобные технологии применяются и другой стороной конфликта.