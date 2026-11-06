Правительство России запустило эксперимент по продаже востребованных лекарств в сельских почтовых отделениях и передвижных аптечных пунктах. В нём примут участие Нижегородская и Курская области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В почтовых отделениях разрешат продавать медикаменты в сёлах, где отсутствуют аптечные и медицинские организации. Перечень включает более 100 наименований безрецептурных препаратов, наиболее востребованных при амбулаторном лечении.

Передвижные аптечные пункты будут обслуживать сельские населённые пункты без стационарных аптек. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. Его цель — повысить доступность лекарств для жителей удалённых территорий.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке эксперимента с «аптеками на колёсах». В Госдуме рассказывали, что маршруты и графики поездок таких пунктов определяют регионы, а жителей должны заранее оповещать о времени приезда.