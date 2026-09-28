В Дзержинске ищут сбежавшую из приюта 11-летнюю девочку

В Дзержинске Нижегородской области разыскивают 11-летнюю девочку, которая 27 сентября ушла из приюта на улице Пирогова и до сих пор не вернулась. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Волонтёр».

Рост ребёнка составляет около 140 сантиметров, телосложение худощавое. У девочки длинные тёмно-русые волосы с фиолетовым оттенком.

В день исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрную кофту, синие джинсы и розовые кроссовки. Волонтёры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, передать сведения поисковикам или правоохранителям.

А в Краснодаре третьи сутки разыскивали 15-летнего подростка, который ушёл гулять с друзьями и перестал выходить на связь. Перед исчезновением мальчик позвонил отцу и попросил разрешения задержаться до позднего вечера, после чего домой не вернулся. К поискам подключились волонтёры, а поступавшие от очевидцев сообщения о возможном местонахождении подростка проверялись поисковиками.