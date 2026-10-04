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Опубликовано 4 октября, 05:31

В ЕАО водитель Nissan погиб после столкновения с кроссовером и фурой

Обложка © MAX / Полиция Еврейской автономной области

Обложка © MAX / Полиция Еврейской автономной области

Водитель Nissan X-Trail погиб в аварии с участием трёх автомобилей в Еврейской автономной области. ДТП произошло 3 октября на федеральной автодороге в районе села Партизанское Смидовичского района, сообщили в региональной Госавтоинспекции в МАХ.

По предварительным данным, водитель Nissan неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди Mitsubishi Outlander и столкнулся с ним.

От удара X-Trail выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель Nissan 1990 года рождения погиб на месте.

Все три транспортных средства получили механические повреждения. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает причины аварии.

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Ранее две фуры столкнулись и загорелись на трассе Кемерово — Новокузнецк. В аварии пострадали оба водителя — житель Белово и гражданин Монголии, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Больше новостей об авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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