В Эквадоре священника насмерть придавило крестом во время мессы

В эквадорском городе Гуаякиль священник Патрисио Альфредо Санчес Молинари погиб во время богослужения после того, как на него упал большой деревянный крест. Трагический момент попал в прямую трансляцию мессы, которую проводили в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал T13.

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Несчастный случай произошёл 17 октября в католической церкви Богоматери Неустанной Помощи. Священнослужитель проводил ежедневную мессу, когда закреплённый на стене крест внезапно сорвался и упал на него.

Трагедия разыгралась примерно на 27-й минуте трансляции. Богослужение немедленно прервали, присутствующие бросились на помощь пострадавшему и вызвали медиков.

Однако спасти священника не удалось. Позднее архиепархия Гуаякиля подтвердила его гибель и выразила соболезнования родственникам, близким и прихожанам.

Отец Патрисио принадлежал к Конгрегации Святейшего Искупителя, также известной как орден редемптористов. Он служил настоятелем храма, в котором произошла трагедия.

Пока неизвестно, почему крест сорвался с креплений. Информации о результатах проверки и возможных нарушениях требований безопасности не поступало.

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