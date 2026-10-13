В энергосистеме 13 штатов США и Вашингтона ввели аварийный режим

Оператор энергосистемы PJM Interconnection ввёл аварийный режим, охватывающий 13 американских штатов и Вашингтон. Причиной стала угроза дефицита электроэнергии на фоне напряжённого баланса между доступной генерацией и спросом.

Об этом свидетельствуют данные официальной системы экстренных уведомлений PJM. Оператор объявил режим Maximum Generation Emergency / Load Management Alert, соответствующий первой ступени энергетической чрезвычайной ситуации NERC EEA 1.

Такой уровень вводится, когда доступных генерирующих мощностей становится недостаточно для уверенного покрытия ожидаемого спроса и энергосистема может задействовать дополнительные резервы.

На фоне ситуации Министерство энергетики США также выпустило экстренное распоряжение, позволяющее PJM при необходимости подключать дополнительные мощности для поддержания стабильной работы сети.

PJM Interconnection управляет одной из крупнейших энергосистем Северной Америки. В её зону входят полностью или частично 13 штатов, а также округ Колумбия.

PJM Interconnection обеспечивает передачу электроэнергии более чем для 65 млн человек на территории 13 штатов и округа Колумбия. Оператор координирует работу энергосистемы на огромной территории от Среднего Запада до Атлантического побережья США, поэтому перебои или дефицит мощности в его зоне могут затронуть сразу несколько крупных регионов.

Проблемы с балансом генерации и потребления в PJM уже не раз становились предметом внимания американских властей. Нагрузка на сеть растёт в том числе из-за увеличения энергопотребления дата-центров, тогда как часть электростанций выводится из эксплуатации быстрее, чем вводятся новые мощности. На этом фоне регуляторы и оператор предупреждали о риске дефицита резервов в периоды пикового спроса.

В июле 2026 года из-за жары и штормов без электричества в нескольких штатах США остались почти 845 тысяч потребителей. Больше всего отключений фиксировали в Мичигане, Нью-Джерси, Пенсильвании и Иллинойсе.