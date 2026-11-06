В Саратовской области несовершеннолетняя девушка стала фигуранткой уголовного дела о терроризме после поджога служебного автомобиля полиции. По версии следствия, она выполняла указания неизвестного куратора, с которым общалась через социальные сети.

В Энгельсе школьницу задержали за поджог полицейской машины по заданию куратора. Видео © Telegram/ Следком

Инцидент произошёл 4 ноября возле здания органов внутренних дел в Энгельсе. Как сообщили в Следственном комитете России, подросток подожгла припаркованную там полицейскую машину.

Скрыться с места происшествия девушке не удалось. Сотрудники полиции задержали её непосредственно после совершения противоправных действий. Следователи считают, что школьница заранее получила задание от человека, с которым переписывалась в интернете. Личность предполагаемого организатора и обстоятельства их общения пока не раскрываются.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе то, каким образом девушку могли вовлечь в совершение преступления.