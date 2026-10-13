В Ереване убрали имя советского военачальника Фрунзе с карты города

В ереванском районе Шенгавит больше не будет улицы, названной в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. Городской совет 13 октября принял решение присвоить ей имя древней армянской царской династии Ервандидов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Еревана.

Теперь в Шенгавите будут находиться три городских объекта, названных в честь правивших в разные исторические периоды армянских династий: улицы Багратидов и Ервандидов, а также проспект Аршакидов.

В обосновании решения городские власти отметили, что жизнь и деятельность Михаила Фрунзе, жившего в 1885–1925 годах, были преимущественно связаны с политической и военной историей Российской империи и Советской России. Переименование призвано подчеркнуть историческое наследие армянского народа.

Ервандиды, также известные как Оронтиды, правили на армянских землях в древности. Их династия связана с ранними этапами формирования армянской государственности, задолго до появления средневековых царств.

На том же заседании депутаты решили изменить название ещё одной улицы. Третья улица Нор Ареша в районе Эребуни получит имя армянской поэтессы, писательницы и переводчицы Метаксе. Оба переименования утверждены городским советом. При этом в опубликованных сообщениях не уточняется, когда именно на улицах заменят указатели с названиями.

Переименование улицы Фрунзе происходит на фоне пересмотра отдельных аспектов отношений Еревана с Москвой. Как писал Life.ru 28 августа, политолог Николай Топорнин отмечал, что в новой программе правительства Армении на 2026–2031 годы Россия больше не упоминается в числе стратегических партнёров. При этом республика сохраняет курс на сотрудничество с Москвой и одновременно готовится к дальнейшему сближению с Евросоюзом.