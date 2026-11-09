В ЕС начали выбирать нового главу ЕЦБ после решения Лагард уйти в отставку
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Еврогруппа запустила процедуру назначения нового председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) после решения Кристин Лагард досрочно уйти в отставку. На пост претендуют два бывших руководителя национальных центробанков — испанец Пабло Эрнандес де Кос и нидерландец Клаас Кнот. Об этом говорится в официальном заявлении объединения министров финансов стран еврозоны.
«В связи с заявлением председателя ЕЦБ Кристин Лагард о ее уходе в отставку 7 февраля 2027 года, запущена процедура назначения нового главы ЕЦБ. Были выдвинуты две кандидатуры с обширным опытом и международной репутацией: Пабло Хернандес де Кос (Испания) и Клаас Кнот (Нидерланды)», — говорится в документе.
Лагард объявила о намерении покинуть свой пост 29 октября. Её полномочия завершатся 7 февраля 2027 года, примерно за девять месяцев до предусмотренного срока. Причины досрочного ухода в заявлении Еврогруппы не уточняются.
Оба претендента имеют опыт руководства национальными финансовыми регуляторами. Эрнандес де Кос ранее возглавлял Банк Испании, а сейчас руководит Банком международных расчётов. Кнот до 2025 года занимал должность председателя Центрального банка Нидерландов.
Ранее Life.ru сообщал, что Кристин Лагард объявила о досрочном уходе с поста главы Европейского центрального банка. 29 октября она уведомила о своём решении Совет управляющих ЕЦБ и председателя Евросовета Антониу Кошту. Лагард руководит регулятором с 2019 года, а срок её полномочий должен был истечь только в октябре 2027-го. По данным СМИ, после отставки она может возглавить Всемирный экономический форум в Давосе.