Еврогруппа запустила процедуру назначения нового председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) после решения Кристин Лагард досрочно уйти в отставку. На пост претендуют два бывших руководителя национальных центробанков — испанец Пабло Эрнандес де Кос и нидерландец Клаас Кнот. Об этом говорится в официальном заявлении объединения министров финансов стран еврозоны.

«В связи с заявлением председателя ЕЦБ Кристин Лагард о ее уходе в отставку 7 февраля 2027 года, запущена процедура назначения нового главы ЕЦБ. Были выдвинуты две кандидатуры с обширным опытом и международной репутацией: Пабло Хернандес де Кос (Испания) и Клаас Кнот (Нидерланды)», — говорится в документе.

Лагард объявила о намерении покинуть свой пост 29 октября. Её полномочия завершатся 7 февраля 2027 года, примерно за девять месяцев до предусмотренного срока. Причины досрочного ухода в заявлении Еврогруппы не уточняются.

Оба претендента имеют опыт руководства национальными финансовыми регуляторами. Эрнандес де Кос ранее возглавлял Банк Испании, а сейчас руководит Банком международных расчётов. Кнот до 2025 года занимал должность председателя Центрального банка Нидерландов.