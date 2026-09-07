В ЕС намекнули на важный разговор фон дер Ляйен с Зеленским после визита Уиткоффа в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Данное заявление сделала представитель ЕК Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе.

«Я не могу подтвердить какое-либо конкретное время телефонного разговора по этому вопросу, но могу совершенно точно сказать, что председатель фон дер Ляйен поддерживает очень регулярные контакты с президентом Зеленским», — сказала Пиньо.

Представитель ЕК добавила, что не удивится, если главы европейского и украинского руководства свяжутся после переговоров с американской стороной. При этом содержание возможной беседы пока не раскрывается.

Другой представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Евросоюз готов участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. По его словам, позиция объединения по этому вопросу остаётся неизменной.

Напомним, 5–6 сентября американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев с целью восстановить мирный диалог по российско-украинскому конфликту. В субботу они встретились с Владимиром Путиным (беседа длилась почти три часа), а на следующий день провели первый визит в украинскую столицу, где пообщались с Владимиром Зеленским. Стороны воздержались от громких заявлений: Киев охарактеризовал разговор как «чрезвычайно содержательный», однако дал понять, что при отсутствии сдвигов может понадобиться дополнительная помощь («зимний пакет»). Москва, со своей стороны, назвала контакты доверительными и содержательными.