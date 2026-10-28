В ЕС опасаются повторить ошибки Киева из-за зависимости от Starlink

Евросоюз намерен укреплять собственные оборонные и технологические возможности после ограничений в работе американской спутниковой связи Starlink на Украине. Европейские чиновники опасаются зависимости от поставщиков из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос стал одной из тем саммита Евросоюза, который прошёл 15–16 октября. Участники встречи обсудили последствия замедления работы Starlink для украинских военных. Ситуация также вызвала публичные разногласия между главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По данным агентства, европейские руководители рассматривают возможность развития собственных технологий и привлечения дополнительных поставщиков критически важных систем. Таким образом, Брюссель рассчитывает уменьшить зависимость от американской инфраструктуры, которая имеет значение для обороны и безопасности.

Однако реализация подобных планов потребует нескольких лет. Один из собеседников Bloomberg отметил, что в ближайшей перспективе Европа может сосредоточиться на укреплении своих позиций в уже существующих международных структурах, прежде всего в НАТО.

Обсуждение началось после сообщений Киева об ограничениях, которые компания SpaceX ввела для украинских пользователей Starlink. Представители украинской стороны утверждали, что снижение скорости спутниковой связи привело к срыву ряда военных операций.

Основатель SpaceX Илон Маск объяснял ограничения правилами использования системы. По его словам, Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач, а не для наступательных боевых действий. Предприниматель также заявлял, что управление военной спутниковой системой Starshield осуществляют американские государственные структуры.

В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что распоряжение ограничить доступ Украины к Starshield исходило непосредственно от Маска. Позднее, 22 октября, Трамп сообщил о восстановлении работы военной спутниковой связи для Киева, однако не уточнил, кто принял соответствующее решение.

Ранее британская газета The Telegraph раскритиковала зависимость Украины от спутниковой системы Starlink. Авторы публикации считают, что Киев допустил ошибку, сделав американскую технологию одним из основных средств связи без полноценной альтернативы. По оценке издания, ограничения доступа показали уязвимость военной инфраструктуры, которая зависит от решений единственного частного поставщика.