В ЕС пригрозили соцсетям наказанием за призывы к массовым беспорядкам

Еврокомиссия напомнила социальным сетям об ответственности за распространение призывов к беспорядкам на фоне массовых протестов во Франции и других странах Евросоюза. Одновременно Брюссель совместно с Парижем ищет признаки дезинформации и возможного иностранного вмешательства в происходящее. Об этом на брифинге сообщил представитель ЕК Тома Ренье.

«Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) содержит положение об ответственности за призывы к беспорядкам», — подчеркнул Ренье.

По его словам, Еврокомиссия уже взаимодействует с французскими властями, пытаясь установить, сопровождаются ли протесты информационными манипуляциями извне. При этом представитель ЕК положительно оценил действия Парижа в этой сфере, отметив, что французская сторона «уже делает отличную работу».

В Брюсселе также провели границу между мирными демонстрациями и насильственными действиями. Другой представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью европейских свобод, однако не распространяется на погромы и нападения.

«Нападения, поджоги, грабежи и погромы неприемлемы и должны пресекаться», — подчеркнул Ламмерт.

Закон ЕС о цифровых услугах обязывает онлайн-платформы принимать меры против распространения незаконного контента и учитывать системные риски.

Ранее Life.ru сообщал, что после масштабных беспорядков во Франции задержали более двух тысяч человек. По данным главы французского МВД Лорана Нуньеса, в результате столкновений пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных. В нескольких городах протесты сопровождались поджогами, нападениями на государственные учреждения и разграблением магазинов.