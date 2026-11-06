В Эстонии частично реабилитировали известного киллера Имре Аракаса по кличке Мясник, сочтя ряд преступлений, совершённых им в советское время, проявлением борьбы за независимость республики. Государственный суд отменил значительную часть приговора 1979 года, но отказался оправдать мужчину за кражу двух зонтов. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В 1979 году Верховный суд Эстонской ССР приговорил 20-летнего Аракаса к 15 годам лишения свободы. Среди предъявленных обвинений были кражи оружия, незаконное владение пистолетами, вооружённые нападения и попытка побега за границу.

В частности, Аракас вместе с сообщниками похитил из стрелкового клуба в Таллине 13 пистолетов и более тысячи патронов. Кроме того, участники группы крали лодки и моторы, угоняли автомобили и добывали другое имущество. В 1977 году они попытались покинуть территорию СССР по морю, однако двигатель лодки вышел из строя, а ветер и волны вынесли беглецов обратно на берег.

В апреле 2026 года адвокат Аракаса Свен Силлар обратился с ходатайством о пересмотре советского приговора. Защита утверждала, что действия осуждённого были направлены на сопротивление советской власти. В качестве аргумента приводился аналогичный случай с Хейки Террасом, участвовавшим в некоторых преступлениях Аракаса и частично реабилитированным в декабре 2024 года.

Государственный суд согласился, что некоторые действия Аракаса были связаны с вооружённым сопротивлением советскому режиму. В результате суд отменил обвинительные решения по эпизодам с похищением лодок и моторов, завладением оружием и имуществом из милицейского автомобиля.

Однако полностью реабилитировать мужчину не стали. Судьи не обнаружили связи между борьбой за независимость Эстонии и кражей двух зонтов из легкового автомобиля. Поэтому эта часть советского приговора осталась в силе. Кроме того, государство обязали компенсировать Аракасу 700 евро расходов на адвоката.

В то же время суд отказал в реабилитации другому участнику событий, которому вменялись нападение с ножом и хищение оружия. Судьи указали, что мотивы каждого человека необходимо оценивать отдельно, а совместное участие в преступлении само по себе не доказывает политических целей.

После освобождения в 1991 году Аракас связал свою жизнь с организованной преступностью. Его имя неоднократно фигурировало в расследованиях заказных убийств в разных европейских странах. В Ирландии его приговорили к шести годам заключения за участие в подготовке убийства, а в январе 2025 года литовский суд назначил ему десять лет тюрьмы по делу об убийстве бойца смешанных единоборств Ремигиюса Моркявичюса и покушении на другого человека.

Нынешнее решение эстонского суда касается исключительно отдельных эпизодов советского приговора. Оно не отменяет последующие уголовные дела и приговоры, связанные с деятельностью Аракаса после распада СССР.

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