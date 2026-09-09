Статую Каи Каллас предложили установить в Таллине на постаменте из обломков снесённых советских памятников. С такой идеей в подкасте Radio Narva выступил депутат городского собрания Нарвы и экс-депутат парламента Эстонии Михаил Стальнухин.

Политик пояснил, что внешний вид скульптуры для него не принципиален. Главным элементом композиции должно стать основание, собранное из щебня, оставшегося после демонтажа монументов в период премьерства Каллас.

«Пусть эта щебёнка послужит основанием монумента, чтобы она стояла на этой груде разворочённых ею памятников и чтобы память о ней именно такой и сохранилась», — заявил Стальнухин.

К июлю 2026 года в Эстонии демонтировали 222 из 321 советского монумента, а также 13 из 55 памятников, отнесённых к категории «нейтральных». Среди объектов — мемориалы на братских могилах, памятные доски и сооружения, посвящённые событиям военных лет.

Большинство сносов пришлось на 2022–2024 годы, когда правительство возглавляла Каллас. Сейчас она занимает пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее Кая Каллас призвала усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины. На пресс-конференции с премьер-министром Литвы она назвала эти меры наиболее быстрым способом завершить конфликт. Глава евродипломатии также сообщила о выделении Киеву первых 8,47 миллиарда евро по программе кредитования и одобрении ещё 6,1 миллиарда, в том числе на ПВО.