В Эстонии заявили, что в стране закончился асфальт из-за нехватки битума

В Эстонии возник острый дефицит асфальта из-за перебоев с поставками битума из Швеции и Литвы. Нехватка материала уже поставила под угрозу запланированный ремонт улиц Таллина. Об этом сообщил вице-мэр эстонской столицы Кристьян Ярван, передаёт телерадиокомпания ERR.

«Должен начать с печальных новостей. А именно: в Эстонии закончился асфальт», — сообщил чиновник на пресс-конференции городской управы.

Причиной стали проблемы сразу у двух зарубежных поставщиков. Шведская компания неожиданно решила прекратить отгрузки до весны, а литовское предприятие сначала подняло цены, после чего столкнулось с поломкой оборудования. В результате местным производителям стало сложно получать битум, необходимый для изготовления асфальтобетона.

По словам Ярвана, подрядчики Таллина уже предупредили городские власти о недоступности материала. При этом запасов хватит для завершения асфальтирования улицы Лийвалайя. На работы отвели дополнительные две недели.

А вот обновление покрытия на Вильяндиском шоссе и улице Вабаыхумуузеуми решили пока не начинать. Власти опасаются, что после снятия старого асфальта дороги могут остаться разрытыми на всю зиму.

Впрочем, в Транспортном департаменте Эстонии уточнили, что поставки битума в страну полностью не остановились. Сырьё всё ещё можно закупать в Литве, хотя его стоимость выросла.