У главы МИД Эстонии запросили отчёт о конференции по Украине за 13,5 млн евро

Расходы в размере 13,5 миллиона евро на двухдневную конференцию по восстановлению Украины вызвали вопросы у депутата парламента Эстонии Варро Вооглайда. Политик потребовал от главы МИД Маргуса Цахкны объяснить, зачем тратить такую сумму на мероприятие при дефиците государственного бюджета свыше двух миллиардов евро, сообщает ERR.

Парламентарий направил министру письменный запрос с восемью вопросами. В частности, его интересует, какая часть средств поступит непосредственно из бюджета Эстонии, сколько выделит Евросоюз и почему организаторы не привлекли частных спонсоров и международных партнёров.

Вооглайд также усомнился в целесообразности проведения форума, поскольку сроки и масштабы будущего восстановления Украины пока неизвестны. Депутат потребовал объяснить, какую конкретную выгоду получит Эстония от конференции и оправдывает ли она многомиллионные затраты.

Отдельные вопросы вызвала подготовка мероприятия. Организацией занимается команда из 16 человек под руководством бывшего министра экономики Тийта Рийсало. Парламентарий хочет выяснить, почему на эту должность выбрали именно его, проводился ли открытый конкурс и во сколько обходится содержание сотрудников.

Кроме того, политик обратил внимание, что конференция пройдёт незадолго до парламентских выборов 2027 года. Он потребовал разъяснить, какие меры власти намерены принять, чтобы мероприятие не использовалось правящими партиями для предвыборной рекламы за государственный счёт.

Форум Ukraine Recovery Conference 2027 (URC27) запланирован на 28–29 января в Таллине. Его бюджет уже одобрило эстонское правительство. Организаторы рассчитывают принять несколько тысяч гостей, включая глав государств, представителей Евросоюза, международных организаций и бизнеса. Основной задачей встречи станет привлечение инвестиций для восстановления Украины.

Предыдущая международная конференция по восстановлению Украины состоялась 25–26 июня 2026 года в польском Гданьске. Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко, приехавшая вместо Владимира Зеленского. На встрече планировалось обсудить экономическое сотрудничество, оборонные вопросы и соглашения по укреплению украинской энергосистемы.

А в сентябре стало известно о проблемах с другой крупной программой помощи Украине со стороны Эстонии. Таллин обязался приобрести боеприпасы на 585 миллионов евро, однако поставки на 183 миллиона так и не состоялись. Из этой суммы 72 миллиона евро были перечислены в качестве предоплаты по проблемным контрактам и могут оказаться потерянными. Всего из 19 заключённых соглашений полностью выполнили лишь десять.