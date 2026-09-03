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Опубликовано 3 сентября, 05:27

«В Европе будет зима»: Миллер с улыбкой ответил на вопрос о запасах газа

Миллер оценил запасы газа в Европе перед зимой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме ответил на вопрос ТАСС о том, хватит ли Европе запасов газа к предстоящему отопительному сезону. Комментировать ситуацию подробно он не стал и ограничился короткой фразой.

При этом, как отмечает агентство, Миллер произнёс её с лёгкой улыбкой.

«В Европе будет зима», — сказал глава «Газпрома».

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Ранее сообщалось, что в ЕС началась зимняя паника из-за минимальных за 13 лет запасов газа. При нынешних темпах закачки Евросоюз может войти в зиму с запасами примерно на 20% ниже среднего показателя последних пяти лет. В таком случае объём газа в хранилищах окажется минимальным с 2013 года, предупредил аналитик Грег Молнар.

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Дарья Денисова
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