«В Европе будет зима»: Миллер с улыбкой ответил на вопрос о запасах газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме ответил на вопрос ТАСС о том, хватит ли Европе запасов газа к предстоящему отопительному сезону. Комментировать ситуацию подробно он не стал и ограничился короткой фразой.

При этом, как отмечает агентство, Миллер произнёс её с лёгкой улыбкой.

«В Европе будет зима», — сказал глава «Газпрома».

Ранее сообщалось, что в ЕС началась зимняя паника из-за минимальных за 13 лет запасов газа. При нынешних темпах закачки Евросоюз может войти в зиму с запасами примерно на 20% ниже среднего показателя последних пяти лет. В таком случае объём газа в хранилищах окажется минимальным с 2013 года, предупредил аналитик Грег Молнар.