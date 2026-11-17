Европейская федерация гандбола (EHF) разработала механизм, позволяющий женской сборной России побороться за путёвку на чемпионат Европы 2028 года. О подготовленном предложении сообщил в своём Telegram-канале председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, получивший письмо от руководства EHF.

«Пока это не допуск и не гарантия возвращения, но уже конкретный вопрос, конкретный турнир и работа над механизмом участия», — подчеркнул Шишкарёв.

Первый этап квалификации европейского первенства уже стартовал без российских спортсменок. Поэтому EHF предложила сократить количество прямых путёвок по итогам второго этапа отбора, сохранив возможность организовать дополнительные квалификационные матчи для сборных России и Белоруссии.

Окончательный формат участия команд пока не определён. Разработанную схему должен рассмотреть исполнительный комитет европейской федерации на ближайшем заседании в польском Катовице.

В полученном письме также отмечается, что членство Федерации гандбола России в EHF не приостанавливалось. Несмотря на ограничения, действовавшие с 2022 года, взаимодействие между организациями продолжалось.

«Мы по-прежнему часть европейской гандбольной семьи. Хочется, чтобы следующим шагом стало полноценное возвращение на площадку, работу продолжаем», — заявил Шишкарёв.

Возможность участия в Евро-2028 рассматривается на фоне постепенного возвращения российских гандболистов на международную арену. В июле 2026 года Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на выступления национальных команд России, разрешив им соревноваться под государственной символикой. Однако EHF сохранила право самостоятельно определять условия участия россиян в европейских турнирах.

Женский чемпионат Европы пройдёт с 30 ноября по 17 декабря 2028 года в Дании, Норвегии и Швеции. Для сборной России возможное участие в отборе станет шансом вернуться на континентальное первенство после длительного перерыва.

Ранее Life.ru писал, что российские гандболистки завоевали бронзу юниорского чемпионата мира в Марокко. В матче за третье место сборная девушек до 16 лет победила команду Китая со счётом 39:33. Россиянки выступали на турнире под национальным флагом.