В Евросовете признали наличие прямого канала связи с Москвой

Евросоюз сохраняет возможность прямого дипломатического диалога с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Специальный канал связи с российской стороной остаётся открытым, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью Rapporteur.

«Канал открыт, и Россия знает, что, если и когда она действительно захочет поговорить… она может это сделать», — сказал европейский политик.

По словам Кошты, этот механизм позволяет обсуждать возможное прекращение огня, защиту гражданского населения и энергетической инфраструктуры. При этом глава Евросовета выразил сомнения в готовности Москвы к серьёзным переговорам.

Как уточняет издание, неофициальный дипломатический канал был установлен ранее в 2026 году руководителем аппарата председателя Евросовета Педру Лоуртие. Однако Кошта не стал прямо отвечать на вопрос журналистов, использовался ли этот механизм после его создания.

Москва, со своей стороны, неоднократно подтверждала готовность к диалогу по украинскому урегулированию. Российские власти настаивают, что переговоры должны быть направлены на устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира с учётом интересов безопасности всех сторон.

Президент России Владимир Путин 22 октября вновь допустил возобновление переговоров при посредничестве США. По его словам, обсуждение должно затрагивать не только гарантии безопасности России и Украины, но и вопросы европейской безопасности в целом.