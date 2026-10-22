В Финляндии обвинили Google в появлении волков возле жилых домов

Жители финской деревни Отанмяки пожаловались на появление волков возле домов после масштабной вырубки леса под строительство дата-центра Google. Местные жители считают, что работы лишили диких животных привычной среды обитания и вынудили хищников приблизиться к населённому пункту. Об этом пишет The Guardian.

О проблеме рассказала 53-летняя Анни Ранта, семья которой живёт в Отанмяки уже несколько поколений. По словам женщины, после уничтожения лесного массива звери начали появляться непосредственно в деревне. Теперь она опасается не только встреч с волками, но и последствий строительства огромного технологического комплекса.

Ранту особенно беспокоит будущий шум от дата-центра. Она объяснила, что местность расположена на твёрдых скальных породах, из-за чего звуки распространяются необычно сильно. Женщина сравнила возникающий эффект с барабанным боем и призналась, что уже задумывается о переезде.

Масштабы вырубки вызвали в Финляндии серьёзный скандал. По оценке местных экологов, Google уничтожила около 250 тысяч деревьев возле города Мухос и ещё примерно 150 тысяч в районе Отанмяки. Обе площадки входят в инфраструктурный проект компании стоимостью 13 миллиардов евро.

В начале октября финское ведомство по лицензированию и надзору потребовало временно прекратить работы на двух участках. Как выяснилось, компания приступила к расчистке территорий без необходимых экологических оценок. Представитель Google в Финляндии Антти Ярвинен принёс извинения за произошедшее, объяснив действия компании прежним пониманием требований законодательства.

Сама Google заверила, что выполнила предписание и остановила подготовительные работы. Компания также пообещала соблюдать требования надзорных органов и продолжить взаимодействие с властями. В Мухосе она планирует высадить деревья на площади 130 гектаров, хотя местные природоохранные организации считают такие меры недостаточными.

Тем временем против масштабного строительства дата-центров в Финляндии выступили десятки тысяч человек. Петицию с требованием усилить экологическое регулирование отрасли подписали более 93 тысяч граждан.