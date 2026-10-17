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Регион
Опубликовано 17 октября, 16:14

Сколько волка не корми... Почему хищники всё чаще выходят из лесов к людям

Зоолог Гомыранов: Нехватка пищи и лесов вынуждает волков выходить к людям

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нехватка пищи и сокращение лесных территорий заставляют волков приближаться к населённым пунктам, объяснил зоолог Илья Гомыранов. По его словам, осторожные животные обычно избегают людей, однако застройка и прокладка дорог вытесняют их из привычной среды.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметил, что волкам необходимы густые, малолюдные леса. Если таких мест не осталось, хищники будут вынуждены искать другие территории и источники пропитания.

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При встрече со зверем лучше держать дистанцию: не подходить ради фотографии, не пытаться погладить и не убегать. Если волк заинтересовался человеком, следует спокойно отступить, избегая резких движений.

Отстрел в ответ на любое появление хищника эксперт считает неоправданным. Сначала необходимо провести учёт животных и выяснить, действительно ли выросла их численность или речь идёт об отдельных особях.

«Если зверь просто вышел к людям, не проявляя агрессии, убивать его — абсолютная глупость и необдуманное решение», — подчеркнул специалист.

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Ранее лесничие опровергли сообщения о массовом нашествии волков в Подмосковье. С 2018 года численность хищников в регионе стабильно не превышает 25 особей, резкого роста популяции специалисты не наблюдают.

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Борис Эльфанд
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