Владимир Зеленский своими действиями в Балтийском регионе рискует спровоцировать прямое столкновение России с Финляндией и другими европейскими государствами. С таким предупреждением выступил представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, обвинивший Киев в опасной эскалации на фоне участившихся атак беспилотников в Финском заливе. Свою позицию политик изложил в социальной сети X.

По мнению Мемы, украинское руководство намеренно повышает напряжённость вблизи финских границ, а правительство премьер-министра Петтери Орпо не предпринимает достаточных мер, чтобы предотвратить возможное обострение отношений с Москвой.

«Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией, провоцируя масштабную эскалацию в Балтийском регионе», — написал политик.

Особую тревогу у Мемы вызвали два крупных инцидента с беспилотниками, произошедшие за последние десять дней. Речь идёт об атаках на российские суда в районе Финского залива. По утверждению политика, подобные происшествия фиксировались вблизи Финляндии и раньше, однако последние события он считает наиболее опасными из-за риска распространения конфликта на соседние государства.

Критике подвергся и официальный Хельсинки. Мема убеждён, что финские власти, продолжая поддерживать Украину, недооценивают последствия ударов, происходящих в непосредственной близости от территории страны.

«Правительство Орпо ведёт себя безответственно по отношению к России: оно поддерживает Украину и допускает, что подобные атаки происходят вблизи финских территорий», — заявил представитель «Альянса свободы».

Политик призвал финское руководство немедленно занять более жёсткую позицию в отношении Киева и потребовать прекращения атак беспилотников в регионе. Он предупредил, что дальнейшие инциденты способны привести к масштабной эскалации и поставить под угрозу безопасность всего Балтийского региона.

Ранее Life.ru сообщал, что финские военные допустили причастность Украины к атаке на российский сухогруз в Финском заливе. Полковник Аки-Маури Хухтинен назвал такую версию вполне вероятной, однако признал, что мотивы нападения на конкретное судно остаются неизвестными. Инцидент произошёл 21 ноября и вызвал серьёзную обеспокоенность из-за близости к финским территориальным водам.