В ФИЦ питания назвали регион России с самой высокой долей людей с ожирением

Еврейская автономная область возглавила список российских регионов по распространённости ожирения среди взрослого населения. В регионе этот показатель превышает 30%, сообщил ТАСС директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

«Самый низкий показатель (распространённости ожирения. — Прим. Life.ru) на сегодня зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 6,6% взрослого населения. Самый высокий показатель в Еврейской автономной области — более 30%», — рассказал специалист.

Таким образом, доля взрослых жителей с ожирением в ЕАО более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель на Чукотке. При этом Никитюк не уточнил, с чем связана такая разница между регионами.

По данным Министерства здравоохранения России, в 2025 году врачи официально зарегистрировали 3,7 млн пациентов с ожирением. Среди них около 700 тысяч детей. Однако в ведомстве допускают, что фактическое число людей с таким диагнозом значительно выше.

Разница объясняется тем, что не все граждане обращаются за медицинской помощью и проходят обследования. В результате часть случаев ожирения может оставаться вне официальной статистики. Заболевание требует внимания врачей, поскольку повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых нарушений и других осложнений.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей открыто говорить с пациентами об ожирении и не заменять медицинский диагноз выражением «лишний вес». Глава ведомства отметил изменение общественного отношения к бодипозитиву и подчеркнул необходимость своевременного лечения заболевания. По его мнению, важную роль в профилактике хронических болезней должны играть терапевты, которые оценивают состояние пациентов и выявляют факторы риска.