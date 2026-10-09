В ФНС рассказали, почему дети получают письма от налоговой

Несовершеннолетний может получить налоговое уведомление на квартиру, долю в жилье или земельный участок, если имущество зарегистрировано на его имя. При этом самостоятельно платить начисленный налог ребёнок не должен — эту обязанность выполняют его законные представители, сообщили РИА «Новости» в ФНС.

Налоговый статус в таком случае определяется не возрастом владельца, а самим фактом собственности. Поэтому ребёнок становится плательщиком налога на имущество или землю сразу после приобретения соответствующего права. Собственность у несовершеннолетнего может появиться разными способами. Например, ребёнок способен унаследовать недвижимость, получить её в подарок или стать владельцем доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала.

Если владельцу меньше 18 лет, вопрос с налоговыми платежами решают родители, усыновители, опекуны или попечители. Они же осуществляют связанные с таким имуществом полномочия от имени ребёнка. Для подростков от 14 до 18 лет действуют дополнительные правила: они могут самостоятельно участвовать в сделках, однако в установленных законом случаях для этого требуется письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя.

Ранее автоюрист рассказал, что ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей могут воспользоваться федеральной льготой по транспортному налогу. По его словам, освобождение распространяется на одно транспортное средство. При этом есть исключения: например, льгота не действует для легковых машин, облагаемых налогом с повышающим коэффициентом. С налогового периода 2026 года освобождение предусмотрено также для Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы.