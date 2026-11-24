В ФРГ неизвестный ворвался в офис партии «Зелёные» и распылил перцовый газ
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В немецком городе Шверте неизвестный в маске ворвался в офис партии «Зелёные» во время заседания местной фракции и распылил перцовый газ. Кроме того, злоумышленник ударил одного из участников встречи, после чего скрылся. Об этом сообщает DPA.
Инцидент произошёл в понедельник вечером. В заседании участвовали 11 человек. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь: они жаловались на раздражение глаз и затруднённое дыхание, после чего их доставили в больницу.
Нападавшего разыскивает полиция. Расследование передали отделу по вопросам государственной безопасности.
На фоне инцидента в Германии внимание привлекает и отношение жителей страны к диалогу с Россией. Согласно опросу YouGov для Welt am Sonntag, проведённому с 13 по 16 ноября, 49% респондентов выступили за скорейшие переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца без предварительных уступок. Ещё 23% поддержали встречу только после определённых шагов со стороны Москвы.