В немецком городе Шверте неизвестный в маске ворвался в офис партии «Зелёные» во время заседания местной фракции и распылил перцовый газ. Кроме того, злоумышленник ударил одного из участников встречи, после чего скрылся. Об этом сообщает DPA.

Инцидент произошёл в понедельник вечером. В заседании участвовали 11 человек. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь: они жаловались на раздражение глаз и затруднённое дыхание, после чего их доставили в больницу.

Нападавшего разыскивает полиция. Расследование передали отделу по вопросам государственной безопасности.