В ФРГ расследуют обнаружение частей дрона у военного аэродрома Вунсторф

Федеральная прокуратура Германии начала расследование после обнаружения элементов беспилотника неподалёку от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Фрагменты БПЛА нашли в районе авиабазы Бундесвера. После обнаружения аппарата полиция обследовала местность в поисках других его частей.

Следователи также проверяют, может ли находка быть связана с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом DPA сообщило со ссылкой на прокуратуру. Обстоятельства появления беспилотника возле военного объекта устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении неизвестного БПЛА рядом с авиабазой Бундесвера Вунсторф. Фрагменты аппарата нашли на незаселённой территории к востоку от озера Штайнхудер-Мер. Тогда полиция начала поиски остальных частей беспилотника и выяснение его происхождения.