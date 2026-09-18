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Опубликовано 18 сентября, 11:14

В ФРГ расследуют обнаружение частей дрона у военного аэродрома Вунсторф

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная прокуратура Германии начала расследование после обнаружения элементов беспилотника неподалёку от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Фрагменты БПЛА нашли в районе авиабазы Бундесвера. После обнаружения аппарата полиция обследовала местность в поисках других его частей.

Следователи также проверяют, может ли находка быть связана с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом DPA сообщило со ссылкой на прокуратуру. Обстоятельства появления беспилотника возле военного объекта устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал об обнаружении неизвестного БПЛА рядом с авиабазой Бундесвера Вунсторф. Фрагменты аппарата нашли на незаселённой территории к востоку от озера Штайнхудер-Мер. Тогда полиция начала поиски остальных частей беспилотника и выяснение его происхождения.

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Александра Мышляева
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