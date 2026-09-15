Неизвестный БПЛА упал рядом с авиабазой Бундесвера под Ганновером

Неизвестный беспилотник, предположительно, потерпел крушение недалеко от военного аэродрома Бундесвера Вунсторф под Ганновером. В районе обнаружения его обломков развернули масштабную полицейскую операцию, сообщает Bild.

Фрагменты аппарата нашли на незаселённой территории к востоку от озера Штайнхудер-Мер. Сейчас сотрудники полиции обследуют местность в поисках остальных частей БПЛА и пытаются установить его происхождение и оператора.

Расследование координирует земельное управление уголовной полиции Нижней Саксонии. Как уточняют немецкие СМИ, сама авиабаза Вунсторф инцидентом не затронута, поскольку обломки обнаружены за её пределами. Угрозы для местных жителей, по данным полиции, тоже нет.

На авиабазе Вунсторф дислоцируется 62-е транспортное авиационное крыло Бундесвера, которое эксплуатирует военно-транспортные самолёты Airbus A400M.

А ранее история с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле вылилась с дипломатический демарш Германии. Тогда ФРГ обвинила Россию в попытке атаки. Берлин назвал инцидент частью «гибридных операций» Москвы в Европе. Россия обвинения Германии отвергла. Тем не менее Берлин принял решение закрыть российское генконсульство в Бонне и расторгнуть соглашение о работе Русского дома в столице ФРГ.