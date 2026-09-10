Власти ФРГ не раскрыли депутатам доказательства связи России с дроном в Лейпциге

Правящая коалиция Германии отказалась раскрывать оппозиционным депутатам конкретные материалы, на основании которых Берлин связал Россию с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает DPA по итогам внеочередного заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Провести заседание потребовала фракция «Зелёных». Депутаты рассчитывали получить дополнительную информацию о предполагаемых гибридных угрозах и выяснить, на каких данных правительство основывает вывод о причастности России к произошедшему. Однако представители правящих ХДС/ХСС и СДПГ требование раскрыть конкретные доказательства не поддержали. Представитель социал-демократов Себастьян Фидлер объяснил это продолжающимся расследованием: дело находится в ведении прокуратуры, поэтому детальная информация, по его мнению, не должна становиться публичной до судебного разбирательства.

Фидлер при этом призвал депутатов доверять оценке федерального правительства относительно того, кто стоит за инцидентом.

Вопросы к позиции Берлина возникли не только у одной части оппозиции. Представители «Альтернативы для Германии» ранее публично сомневались в российской причастности и требовали представить подтверждения. «Зелёные» и депутаты Левой партии, со своей стороны, критиковали власти за недостаточное информирование парламента.

Инцидент произошёл 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле. Возле украинского грузового самолёта обнаружили беспилотник со взрывчаткой и исправным взрывателем. Позже следователи нашли ещё несколько дронов. Немецкие власти заявляли, что конфигурация аппаратов, отдельные компоненты, взрывчатка и техника подрыва имеют признаки, якобы знакомые спецслужбам по другим операциям, которые Берлин связывает с Россией.

1 сентября правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию. После этого Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении соглашения, регулирующего деятельность Русского дома. Москва обвинения отвергла и заявила, что немецкая сторона не представила убедительных доказательств своей версии.