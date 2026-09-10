Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 15:19

Власти ФРГ не раскрыли депутатам доказательства связи России с дроном в Лейпциге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правящая коалиция Германии отказалась раскрывать оппозиционным депутатам конкретные материалы, на основании которых Берлин связал Россию с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает DPA по итогам внеочередного заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Провести заседание потребовала фракция «Зелёных». Депутаты рассчитывали получить дополнительную информацию о предполагаемых гибридных угрозах и выяснить, на каких данных правительство основывает вывод о причастности России к произошедшему. Однако представители правящих ХДС/ХСС и СДПГ требование раскрыть конкретные доказательства не поддержали. Представитель социал-демократов Себастьян Фидлер объяснил это продолжающимся расследованием: дело находится в ведении прокуратуры, поэтому детальная информация, по его мнению, не должна становиться публичной до судебного разбирательства.

Дипломатический исход: Более 150 россиян аврально покинут Германию из-за решения Берлина
Дипломатический исход: Более 150 россиян аврально покинут Германию из-за решения Берлина

Фидлер при этом призвал депутатов доверять оценке федерального правительства относительно того, кто стоит за инцидентом.

Вопросы к позиции Берлина возникли не только у одной части оппозиции. Представители «Альтернативы для Германии» ранее публично сомневались в российской причастности и требовали представить подтверждения. «Зелёные» и депутаты Левой партии, со своей стороны, критиковали власти за недостаточное информирование парламента.

Россия не станет первой разрывать дипотношения с Германией, заявил Песков
Россия не станет первой разрывать дипотношения с Германией, заявил Песков

Инцидент произошёл 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле. Возле украинского грузового самолёта обнаружили беспилотник со взрывчаткой и исправным взрывателем. Позже следователи нашли ещё несколько дронов. Немецкие власти заявляли, что конфигурация аппаратов, отдельные компоненты, взрывчатка и техника подрыва имеют признаки, якобы знакомые спецслужбам по другим операциям, которые Берлин связывает с Россией.

1 сентября правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию. После этого Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении соглашения, регулирующего деятельность Русского дома. Москва обвинения отвергла и заявила, что немецкая сторона не представила убедительных доказательств своей версии.

Больше новостей о ситуации в ФРГ — в разделе «Германия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Германия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar