В ФСБ рассказали об уничтожении гитлеровцев под Москвой чекистами

Созданные столичными чекистами партизанские отряды и разведывательно-диверсионные группы уничтожили на оккупированной территории Подмосковья несколько тысяч немецких военнослужащих. Эти сведения содержатся в архивных документах ФСБ России.

Материалы посвящены генерал-лейтенанту Михаилу Журавлёву, который возглавил управление НКВД Москвы и Московской области в феврале 1941 года. Он оставался на этом посту на протяжении всей Великой Отечественной войны. Публикация приурочена к 115-летию со дня его рождения, которое приходится на 11 сентября.

В состав управления входили не только оперативные подразделения, но и милиция, пожарная охрана, городские службы и районные формирования местной противовоздушной обороны. Под руководством Журавлёва они защищали столицу от авианалётов и устраняли последствия бомбардировок.

Чтобы запутать немецких лётчиков, в городе возводили целые кварталы фанерных зданий. Такие декорации использовали для маскировки важнейших объектов, в том числе Кремля и Большого театра.

Ложные постройки подсвечивали, выдавая за работающие предприятия. Во время налётов часть конструкций поджигали, имитируя попадания бомб. По опубликованным данным, немецкая авиация сбросила на Москву и область 133 тысячи авиабомб.

Ранее в Предгорном округе Ставрополья обнаружили боеприпасы и человеческие останки, предположительно времён Великой Отечественной войны. О находке сообщил местный житель. На место прибыли спасатели, сотрудники Росгвардии и ДПС. Точное количество боеприпасов и другие подробности не раскрывались.