В фуре из Латвии нашли 23 кг гашиша на 40 млн рублей

Более 23 килограммов гашиша стоимостью свыше 40 миллионов рублей обнаружили в грузовике, прибывшем в Россию из Латвии. Об этом Life.ru рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Таможенники нашли более 23 кг гашиша в грузовике из Латвии. Видео © Предоставлено Life.ru

Фуру под управлением 48-летнего иностранца остановили для проверки в пункте пропуска Бурачки. Во время сканирования машины инспекционно-досмотровый комплекс показал посторонние вложения в технологических полостях тягача.

При дальнейшем досмотре в кабине грузовика, в ящиках для инструментов, таможенники нашли 250 прямоугольных брикетов зелено-коричневого цвета с характерным запахом. Экспертиза установила, что внутри находился гашиш общей массой 23 килограмма 415 граммов.

Мужчина рассказал, что согласился на перевозку ради заработка. Как утверждает водитель, по заданию сообщников он забрал свёртки в лесу на территории Латвии, а наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в Северо-Западном регионе России.

Операцию провели сотрудники Псковской таможни совместно с Управлением ФСБ России по Псковской области. В отношении водителя возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершённой организованной группой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд заключил фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru писал, что подмосковные таможенники пресекли канал поставки синтетических наркотиков в Киргизию. В остановленной машине нашли более трёх килограммов α-PVP стоимостью свыше 15 миллионов рублей, которые пытались выдать за легальный товар. 30-летний россиянин передал запрещённый груз перевозчику, а при обыске у самого отправителя обнаружили ещё свыше 700 граммов синтетики, подготовленной к продаже.