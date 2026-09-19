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Опубликовано 19 сентября, 20:33

В Гааге задержали 24 человека после беспорядков на акции ультраправых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Hoetink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Hoetink

Полиция Нидерландов задержала 24 человека после беспорядков на демонстрации крайне правых движений в Гааге. Акция проходила на поле Маливельд, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

По данным полиции, часть демонстрантов начала бросать в сотрудников пиротехнику, совершать акты вандализма и скрывать лица одеждой. Для восстановления порядка власти задействовали специальные подразделения и водомёт, после чего муниципалитет распорядился прекратить акцию.

Задержанных подозревают в неповиновении полиции и незаконном ношении оружия. Правоохранители также изучат сообщения об антисемитских лозунгах и неонацистских жестах.

Во время беспорядков нападениям подверглись журналисты. На опубликованных в социальных сетях кадрах один из репортёров оказался в воде при разгоне демонстрантов. Полиция связалась с пострадавшим и Нидерландским союзом журналистов.

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Ранее Life.ru сообщал, что в центре Гааги вспыхнули массовые беспорядки во время демонстрации крайне правых движений. Участники акции жгли файеры и вступали в столкновения с полицейскими, для разгона протестующих правоохранители применили водомёт.

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Виталий Приходько
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