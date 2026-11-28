На Гатчинском промкомбинате больше полувека валяют валенки. Шерсть теперь расчёсывают машины, а в руках мастера по-прежнему можно увидеть киянку. Как в цехе сочетают машинную и ручную работу, рассказал председатель правления предприятия Григор Гадян.

«50% мы механизировали. То есть войлок — уже заранее уплотнённый механизмом материал. Мы из него начинаем делать крой и дальше уже по старой технологии делаем», — пояснил он в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Заготовку выкраивают с большим запасом: к концу работы она уменьшится вдвое. Мастера обкладывают её шерстью со всех сторон, а при валянии используют воду и мыло. Затем валенок околачивают киянкой, чтобы в войлоке не осталось пустот, и отправляют сушиться в печь.