В России на данный момент нет предпосылок к сокращению рабочего дня с восьми до шести часов, поэтому преждевременно обсуждать уровень зарплаты при изменении трудовых норм. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Государственной Думы Артём Кирьянов, комментируя соответствующую инициативу.

Я пока не вижу реальной возможности по сокращению рабочего дня в России. Хотя, может быть, какую-то гибкость в графике можно было бы вносить, но это должно регулироваться трудовым договором. Сегодня рост производительности труда в стране оставляет желать лучшего Артём Кирьянов депутат Государственной Думы

Можно серьёзно говорить о сокращении рабочей недели или рабочего дня, когда преодолеем инерционность в росте производительности труда, и когда эта производительность действительно даст ощутимый результат в развитии экономики. Но пока в РФ такой ситуации не наблюдается, как и предпосылок к ней.

Рассуждения о том, что сокращение рабочего дня может привести к потере зарплаты, в публичном пространстве вряд ли появятся. Даже если предположить сценарий, что людям будет разрешено работать меньше в рамках трудового договора с конкретным работодателем, то это должно быть добровольное решение работника. И обсуждать оплату труда придётся в каждом конкретном случае.

Сегодня есть запрос, и мы его реализовали, на сверхурочное увеличение количества часов, за которые человек может получать дополнительную повышенную плату. Вот это было не так давно реализовано на законодательном уровне. А что касается сокращения рабочего дня в обязательном порядке, об этом, конечно, речь не идёт и не может идти Артём Кирьянов депутат Государственной Думы

По его мнению, россиянам не стоит волноваться из-за возможного сокращения рабочего дня и, как следствие, урезания заработной платы. По его убеждению, шестичасовой рабочий день — это единичная инициатива и нет оснований полагать, что её примут на законодательном уровне.

Напомним, рабочий день в России предложили сократить с восьми до шести часов в ряде отраслей. Сенатор Айрат Гибатдинов заверил, что современные технологии позволяют пересмотреть привычную продолжительность труда.