Рабочий день в России предложили сократить с восьми до шести часов в ряде отраслей. Сенатор Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что современные технологии позволяют пересмотреть привычную продолжительность труда.

«Тот же восьмичасовой рабочий день для сотрудников мог бы быть сокращением и до шести часов. Возможно, во многих сферах этого было бы достаточно», — отметил парламентарий.

Гибатдинов напомнил, что ранее уже выступал с подобной инициативой совместно с коллегами из Госдумы. Он убеждён, что развитие технологий со временем позволит вернуться к этому вопросу, даже если сейчас предложение не получит поддержки.

Между тем российские работодатели всё осторожнее подходят к формированию штата. Вместо масштабных увольнений компании нередко предпочитают ограничивать набор персонала, не замещать освободившиеся должности и распределять обязанности между оставшимися сотрудниками.

Согласно октябрьскому исследованию «Актион Финансы», в котором участвовали 637 компаний, 38,5% опрошенных не планируют искать замену работникам, увольняющимся в 2027 году. Ещё 19,3% организаций рассматривают прямое сокращение штата, а 23,1% намерены ограничить приём новых сотрудников. При этом 50,1% респондентов рассчитывают передать часть рабочих задач технологиям.