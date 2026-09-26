В Геленджике произошёл пожар после падения обломков беспилотника

В районе лесного массива в хуторе Джанхот под Геленджиком произошло возгорание после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. По его словам, пожар начался во время отражения атаки украинского БПЛА.

«Во время отражения атаки в результате падения обломков БПЛА … произошло возгорание … Пострадавших нет. Инфраструктура не повреждена», — написал мэр в своём телеграм-канале.

На месте работают пожарные и сотрудники оперативных служб. Специалисты занимаются тушением огня и выяснением обстоятельств происшествия. По данным местных властей, в результате случившегося никто не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.

Ранее Life.ru писал, что две девушки погибли в результате удара беспилотника ВСУ по кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова Херсонской области. Здание кафе было полностью разрушено. Ещё два человека получили тяжёлые ранения — мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения.