В Германии 19 человек отравились угарным газом в церкви
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В немецкой Баварии 19 человек пострадали в результате отравления угарным газом в церкви. Четверо находятся в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной происшествия стала неисправность системы отопления, сообщает Focus Online со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошёл 22 ноября в общине Бад-Грёненбах региона Альгой. После сообщений о возможной утечке газа к зданию прибыли многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции.
По данным местных СМИ, пострадавших сначала доставляли в расположенное поблизости пожарное депо, откуда распределяли для оказания медицинской помощи. Четверо получили тяжёлое отравление.
Предварительной причиной происшествия называют неисправное отопительное оборудование. При этом полиция подчёркивает, что точные обстоятельства утечки угарного газа пока не установлены. На месте работают экстренные службы.
Ранее Life.ru сообщал о гибели матери и двух маленьких детей от предполагаемого отравления угарным газом в Назрани. Трагедия произошла 20 ноября в жилом доме на улице Московской. Погибли 41-летняя женщина и её сыновья 2020 и 2021 годов рождения. Причины скопления газа в помещении устанавливаются.