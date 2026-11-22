В немецкой Баварии 19 человек пострадали в результате отравления угарным газом в церкви. Четверо находятся в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной происшествия стала неисправность системы отопления, сообщает Focus Online со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошёл 22 ноября в общине Бад-Грёненбах региона Альгой. После сообщений о возможной утечке газа к зданию прибыли многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции.

По данным местных СМИ, пострадавших сначала доставляли в расположенное поблизости пожарное депо, откуда распределяли для оказания медицинской помощи. Четверо получили тяжёлое отравление.

Предварительной причиной происшествия называют неисправное отопительное оборудование. При этом полиция подчёркивает, что точные обстоятельства утечки угарного газа пока не установлены. На месте работают экстренные службы.