В Назрани 41-летняя женщина и двое её маленьких сыновей погибли, предположительно, от отравления угарным газом. Трагедия произошла в жилом доме на улице Московской, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, погибшими оказались местная жительница и её дети 2020 и 2021 годов рождения.

ЧП случилось в доме № 5/7. Что именно привело к скоплению угарного газа в помещении, пока неизвестно. Обстоятельства гибели семьи устанавливаются.

Угарный газ особенно опасен тем, что не имеет цвета и запаха. Человек может не заметить его присутствия, а при высокой концентрации отравление способно быстро привести к потере сознания и смерти.

Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек в Батайске Ростовской области. Их тела обнаружили 9 ноября в частном доме с признаками отравления угарным газом. Прокуратура организовала проверку, а следователи возбудили уголовное дело. Ещё один похожий случай произошёл в Балашове Саратовской области. Там 3 октября в больницу доставили женщину и пятерых малолетних детей. Одной из предварительных причин происшествия называли неисправность газового оборудования.