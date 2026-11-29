В Германии археологи обнаружили захоронение воина эпохи позднего бронзового века с редким мечом и наконечником копья. Находку сделали во время раскопок на месте строительства ветровой электростанции на севере от Ботенхайлингена в федеральной земле Тюрингия, сообщает Bild.

Специалисты относят бронзовый меч к периоду между 880 и 800 годами до н. э. По словам археолога Фолькера Нойбека, богатое украшение оружия указывает на его ценность, а зазубрины на клинке свидетельствуют об участии владельца в сражениях. Учёные также выяснили, что в древности меч сломался, однако впоследствии его восстановили.

На территории раскопок археологи также обнаружили следы поселения эпохи неолита и останки мужчины, который, предположительно, погиб от ранения стрелой в грудь. Наконечник сохранился в его теле до наших дней.

Нойбек отметил, что после упадка цивилизаций Восточного Средиземноморья под натиском «народов моря» в регионе участились вооружённые конфликты. Об этом свидетельствуют остатки разрушенных поселений и укреплений. Древние захоронения находились вдоль торгового маршрута, по которому с севера доставляли янтарь, а с юга — медь. Оба товара высоко ценились и становились причиной столкновений.

Ранее Life.ru писал, что в Египте археологи обнаружили около 40 обгоревших фрагментов папирусов возрастом 3400 лет. Древние египтяне использовали их для магических ритуалов. Находка позволила исследователям предположить, что материалы для проклятий в те времена изготавливали массово.