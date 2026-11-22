Число пострадавших от отравления угарным газом во время богослужения в Германии выросло с 19 до 56 человек. Такие данные полиции приводит немецкий телеканал N-TV.

«У 56 человек отравление лёгкой или средней степени тяжести», — говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошёл утром 22 ноября в церкви общины Бад-Грёненбах в Баварии. Предположительно, причиной массового отравления стал недавно установленный обогреватель, у которого не сработала система автоматического отключения при опасной концентрации угарного газа.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении критически высокую концентрацию угарного газа. Всех прихожан эвакуировали и доставили в пожарную часть, где медики провели первичный осмотр и оказали необходимую помощь.

К спасательной операции также привлекли санитарную авиацию. Часть пострадавших потребовалось доставить в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.