В Германии число отравившихся угарным газом в церкви выросло до 56
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Число пострадавших от отравления угарным газом во время богослужения в Германии выросло с 19 до 56 человек. Такие данные полиции приводит немецкий телеканал N-TV.
«У 56 человек отравление лёгкой или средней степени тяжести», — говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошёл утром 22 ноября в церкви общины Бад-Грёненбах в Баварии. Предположительно, причиной массового отравления стал недавно установленный обогреватель, у которого не сработала система автоматического отключения при опасной концентрации угарного газа.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении критически высокую концентрацию угарного газа. Всех прихожан эвакуировали и доставили в пожарную часть, где медики провели первичный осмотр и оказали необходимую помощь.
К спасательной операции также привлекли санитарную авиацию. Часть пострадавших потребовалось доставить в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.
Ранее Life.ru сообщал о гибели матери и двух маленьких детей от предполагаемого отравления угарным газом в Назрани. Тела 41-летней женщины и её сыновей 2020 и 2021 годов рождения обнаружили в жилом доме на улице Московской. Что привело к скоплению опасного газа, пока неизвестно. Обстоятельства трагедии устанавливаются.