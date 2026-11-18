В Германии предложили увеличить минимальный срок проживания для получения гражданства с пяти до восьми лет и ужесточить требования к знанию немецкого языка. Реформу обсуждают представители правящих Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает Bild.

Консерваторы хотят вернуть восьмилетний срок ожидания немецкого паспорта, действовавший до реформы 2024 года. Аналогичные изменения коснутся детей иностранцев, родившихся в ФРГ: для получения ими гражданства по рождению один из родителей должен будет прожить в стране не менее восьми лет вместо нынешних пяти.

Ещё одно предложение — повысить обязательный уровень владения немецким языком с B1 до B2. Кроме того, ХДС/ХСС выступают за ограничение двойного гражданства. Сохранять прежний паспорт при получении немецкого разрешат только в исключительных случаях.

Ужесточить хотят и финансовые требования. Претендентам на гражданство придётся самостоятельно обеспечивать себя на протяжении всего необходимого срока проживания. Получение социальной помощи в этот период может стать основанием для отказа в натурализации.

В обмен на эти изменения консерваторы готовы поддержать предложение СДПГ расширить право на проживание для иностранцев, которые работают в Германии или проходят профессиональное обучение. Социал-демократы рассчитывают закрепить за такими мигрантами возможность оставаться в стране даже после утраты прежних оснований для пребывания.

Инициативу подготовили заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крингс и эксперт по внутренней политике Александер Тром. Со стороны СДПГ предложения изучают заместитель главы парламентской фракции Соня Айхведе и депутат Себастьян Фидлер. Первые очные переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре ХДС начал обсуждать отказ от двойного гражданства и пересмотр сроков натурализации. Тогда Гюнтер Крингс заявил, что получение немецкого паспорта должно завершать процесс интеграции иностранца. Впоследствии эти предложения стали основой для более широких переговоров между партиями правящей коалиции.