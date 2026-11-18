В Германии хотят ужесточить правила получения гражданства
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Германии предложили увеличить минимальный срок проживания для получения гражданства с пяти до восьми лет и ужесточить требования к знанию немецкого языка. Реформу обсуждают представители правящих Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает Bild.
Консерваторы хотят вернуть восьмилетний срок ожидания немецкого паспорта, действовавший до реформы 2024 года. Аналогичные изменения коснутся детей иностранцев, родившихся в ФРГ: для получения ими гражданства по рождению один из родителей должен будет прожить в стране не менее восьми лет вместо нынешних пяти.
Ещё одно предложение — повысить обязательный уровень владения немецким языком с B1 до B2. Кроме того, ХДС/ХСС выступают за ограничение двойного гражданства. Сохранять прежний паспорт при получении немецкого разрешат только в исключительных случаях.
Ужесточить хотят и финансовые требования. Претендентам на гражданство придётся самостоятельно обеспечивать себя на протяжении всего необходимого срока проживания. Получение социальной помощи в этот период может стать основанием для отказа в натурализации.
В обмен на эти изменения консерваторы готовы поддержать предложение СДПГ расширить право на проживание для иностранцев, которые работают в Германии или проходят профессиональное обучение. Социал-демократы рассчитывают закрепить за такими мигрантами возможность оставаться в стране даже после утраты прежних оснований для пребывания.
Инициативу подготовили заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крингс и эксперт по внутренней политике Александер Тром. Со стороны СДПГ предложения изучают заместитель главы парламентской фракции Соня Айхведе и депутат Себастьян Фидлер. Первые очные переговоры могут состояться уже на следующей неделе.
Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре ХДС начал обсуждать отказ от двойного гражданства и пересмотр сроков натурализации. Тогда Гюнтер Крингс заявил, что получение немецкого паспорта должно завершать процесс интеграции иностранца. Впоследствии эти предложения стали основой для более широких переговоров между партиями правящей коалиции.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.