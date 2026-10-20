В Германии ужесточат экзамен по немецкому языку для мигрантов из-за обмана

В Германии изменят правила сдачи экзамена по немецкому языку для мигрантов из-за случаев мошенничества. С 1 ноября участники не смогут получить сертификат уровня B1, если плохо справятся хотя бы с одной частью испытания. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на постановление МВД ФРГ.

По данным издания, некоторые мигранты незаконно приобретали через интернет экзаменационные задания вместе с правильными ответами. Затем они использовали их в разделе «Аудирование и чтение». Высокие баллы за эту часть позволяли успешно пройти экзамен даже при полностью пустом письменном задании. Для этого требовалось также подтвердить уровень B1 во время устной проверки.

Теперь немецкие власти намерены исключить такую возможность. Экзамен не зачтут, если участник неудовлетворительно выполнит хотя бы один из разделов. В МВД объяснили решение необходимостью повысить защищённость испытаний от мошенничества. Новые требования должны вступить в силу 1 ноября.

В 2025 году экзамен по немецкому языку прошли более 318 тысяч мигрантов. При этом необходимого уровня B1 достигли лишь 55% участников. Ещё 32,2% подтвердили уровень A2, а остальные 12,8% не смогли достичь даже этого результата.