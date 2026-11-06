В немецком Крефельде авария грузовика с опасным грузом привела к масштабным ограничениям для жителей. После опрокидывания автоцистерны с 23 тоннами азотной кислоты власти оцепили территорию вокруг места происшествия, закрыли несколько школ и детских садов и призвали людей не покидать дома.

ДТП произошло в ночь на 6 ноября на Берлинерштрассе, неподалёку от развязки Крефельд-Центр и автомагистрали A57. Из повреждённой ёмкости начала вытекать кислота, которая представляет опасность при контакте с кожей и вдыхании её паров.

Водитель грузовика получил травмы. Его доставили в больницу, о состоянии пострадавшего дополнительных сведений пока нет.

На место направили пожарных и специалистов по работе с опасными веществами. Первоначально спасатели оцепили территорию в радиусе километра. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и оставаться внутри зданий.

Из-за происшествия также перекрывали автомагистраль A57 и железнодорожное сообщение между Крефельдом и Дуйсбургом. Власти предупредили о возможной угрозе здоровью и попросили горожан следить за экстренными сообщениями.

Позднее пожарным удалось добиться успеха при откачке опасного вещества. Зону ограничений сократили с одного километра до 200 метров, а жителям за пределами этого радиуса разрешили выходить из домов. При этом работы на месте аварии продолжились.

В тот же день Life.ru сообщил о ДТП с перевозкой опасного груза в Татарстане. На 385-м километре трассы Р-239 неподалёку от посёлка Новозареченск опрокинулась фура с 20 тоннами мазута. Из-за деформации люка на полуприцепе на землю вытекло около трёх кубометров нефтепродукта.