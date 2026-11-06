В Германии перевернулась цистерна с 23 тоннами азотной кислоты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В немецком Крефельде авария грузовика с опасным грузом привела к масштабным ограничениям для жителей. После опрокидывания автоцистерны с 23 тоннами азотной кислоты власти оцепили территорию вокруг места происшествия, закрыли несколько школ и детских садов и призвали людей не покидать дома.
ДТП произошло в ночь на 6 ноября на Берлинерштрассе, неподалёку от развязки Крефельд-Центр и автомагистрали A57. Из повреждённой ёмкости начала вытекать кислота, которая представляет опасность при контакте с кожей и вдыхании её паров.
Водитель грузовика получил травмы. Его доставили в больницу, о состоянии пострадавшего дополнительных сведений пока нет.
На место направили пожарных и специалистов по работе с опасными веществами. Первоначально спасатели оцепили территорию в радиусе километра. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и оставаться внутри зданий.
Из-за происшествия также перекрывали автомагистраль A57 и железнодорожное сообщение между Крефельдом и Дуйсбургом. Власти предупредили о возможной угрозе здоровью и попросили горожан следить за экстренными сообщениями.
Позднее пожарным удалось добиться успеха при откачке опасного вещества. Зону ограничений сократили с одного километра до 200 метров, а жителям за пределами этого радиуса разрешили выходить из домов. При этом работы на месте аварии продолжились.
В тот же день Life.ru сообщил о ДТП с перевозкой опасного груза в Татарстане. На 385-м километре трассы Р-239 неподалёку от посёлка Новозареченск опрокинулась фура с 20 тоннами мазута. Из-за деформации люка на полуприцепе на землю вытекло около трёх кубометров нефтепродукта.
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