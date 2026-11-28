Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер предложил перестроить Рейн, чтобы сохранить грузовые перевозки в условиях изменения климата. Вместо масштабного углубления русла политик выступил за восстановление притоков, старых рукавов реки и пойменных территорий. Об этом он рассказал в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

По словам Шнайдера, Рейн остаётся главной водной транспортной артерией немецкой промышленности, поэтому необходимо обеспечить его судоходность в периоды засухи и жары. При этом углубление русла министр считает оправданным лишь на отдельных участках.

«Я прежде всего хочу восстановить притоки и старые рукава реки, предоставить ей больше пространства и использовать поймы в качестве накопителей воды», — пояснил глава ведомства.

Шнайдер отметил, что раньше при регулировании рек власти стремились как можно быстрее отводить воду. Теперь, по его мнению, её необходимо удерживать, одновременно обеспечивая защиту от наводнений. Для этого потребуются совместные усилия федерального правительства и регионов.

Министр также призвал немецкие земли направить значительную часть выделенных им 100 миллиардов евро из специального фонда на развитие водной инфраструктуры. По его оценке, один день жары с температурой выше 35 градусов обходится экономике Германии почти в миллиард евро.

Несмотря на повышение уровня Рейна после дождей, Шнайдер не считает проблему решённой. Он подчеркнул, что ситуация с грунтовыми водами остаётся сложной, и призвал население, промышленность и сельское хозяйство экономнее расходовать водные ресурсы.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном обмелении Рейна в Кёльне. В конце сентября уровень воды на измерительной станции опустился до 40 сантиметров — минимального показателя за историю наблюдений. Из-за маловодья грузовые суда были вынуждены сокращать загрузку, а судоходство на отдельных участках осложнилось.